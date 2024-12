Vacinação de cães e gatos contra raiva ocorre até 27 de dezembro

“A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% dos cães, e, atualmente, alcançamos 66,88%. Com a ampliação do prazo, esperamos atingir o percentual esperado”, destaca Atualpa Soares, gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos de Fortaleza.



Vacina antirrábica: quais animais podem tomar?

Na hora de levar os animais para a vacinação, o tutor deve adotar alguns cuidados. No caso dos cães, eles devem estar presos a coleiras. No caso dos mais agressivos, é preciso colocar uma focinheira.

Já para os gatos, a recomendação é levá-los em caixas de transportes, para evitar acidentes e fugas.