Disque-Denúncia 181: tráfico de drogas e maus-tratos a animais lideram registros

Site Disque-Denúncia 181 da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi lançado em junho deste ano / Crédito: Divulgação/SSPDS

Entre janeiro e dezembro de 2024, o Disque-Denúncia 181 da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) recebeu 9.700 denúncias, o que representa um aumento de 45,34% em comparação ao mesmo período do ano passado, onde 7.127 manifestações foram registradas. O levantamento, feito pela Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS), sinaliza que, do total de denúncias anônimas recebidas este ano, 4.755 são referentes a crimes de tráfico de drogas, o que corresponde a 56,2% do total de informações encaminhadas.

Em seguida estão as manifestações relacionadas a crimes de maus-tratos a animais, que correspondem a 19,3% das denúncias, com 1.631 informações recebidas.

Porte/posse ilegal de arma de fogo e crimes de homicídios aparecem em terceiro e quarto lugar, com 522 e 358 denúncias, respectivamente. Enquanto as manifestações relacionadas a armas de fogo correspondem a 6,2% das denúncias, as de homicídios representam 4,2% dos chamamentos. “O serviço atende hoje por três canais, três possibilidades de comunicação: o cidadão pode ligar para o 181 e fazer a denúncia de forma verbal, mandar pelo WhatsApp ou pelo nosso site, o E-Denúncia. Repassando os dados relativos àquele crime que já aconteceu ou que esteja acontecendo, informações sobre criminosos procurados da Justiça, ou mesmo informando sobre uma situação criminosa que ele esteja vivenciando no local onde mora ou tem conhecimento”, explica o coordenador da Coin, Nelson Pimentel. Pimentel explica que o serviço garante o sigilo e anonimato de quem repassa alguma informação que possa colaborar com a localização de suspeitos ou materiais ilícitos.

“A informação da comunidade é valiosíssima nesse aspecto, porque é só com essa vivência do cidadão, pela sua rotina naquele local, que as nossas polícias conseguem ter dados precisos acerca de fenômenos criminosos que se manifestam. Esses dados são importantes, pois são eles que vão subsidiar operações e ações de enfrentamento à criminalidade”, acrescenta. E-denúncia Em junho deste ano, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) lançou o site do Disque-Denúncia 181. A página inicial dispõe de 15 tipificações criminais pré-cadastradas como homicídios, violência contra a mulher, procurados e foragidos, corrupção e outros. Além disso, ainda existe um campo para denúncias relacionadas a crimes que não foram listados no site. No endereço, o usuário poderá informar se o crime aconteceu no momento do registro ou anteriormente. Em registros daquele momento, o denunciante será orientado a entrar em contato com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS) para envio uma viatura ao local.

Já em casos que aconteceram no passado, o usuário precisará escrever um resumo sobre a situação, com data, endereço e outras informações. No momento do registro, a pessoa ainda poderá enviar documentos que auxiliem os trabalhos policiais, sendo mantido o anonimato do usuário. Podem ser feitas várias denúncias e cada uma é tratada de forma independente. Ao receber as informações, o Disque-Denúncia faz uma análise preliminar e encaminha o levantamento para as Forças de Segurança desenvolverem ações e operações.

Denúncias A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.