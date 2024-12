Homem é morto a tiros em via pública em Ipu

Um homem de 27 anos foi morto a tiros em via pública no município de Ipu, a 332,77 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 11, na avenida Dr. Milton Carvalho, no bairro Caixa D’água. Nenhum suspeito do crime foi preso.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) disse que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso. A pasta informou que a vítima possuía antecedentes criminais por associação criminosa e associação para o tráfico.