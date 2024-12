Dois acidentes de trânsito são registrados no Vila União e na Aguanambi, em Fortaleza

Em uma colisão no Vila União, entre uma moto e um ônibus, a motociclista sofreu convulsões e precisou aguardar quase 2h por ambulância

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e uma motocicleta foi registrado na manhã desta terça-feira, 10, no bairro Vila União, em Fortaleza. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Armando Monteiro com Alberto Montezuma. A motociclista, uma mulher de 26 anos, sofreu convulsões após o acidente, mas sobreviveu.

De acordo com informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidade (AMC), motorista do ônibus relatou que, ao converter à esquerda no sentido Montese, não percebeu a motocicleta aguardando na faixa de parada obrigatória e acabou atingindo o veículo.