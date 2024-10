Operação de combate ao comércio ilegal resgata 37 aves silvestres em Juazeiro do Norte

Uma operação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) de combate ao comércio ilegal resgatou 37 aves silvestres no município de Juazeiro do Norte, a 527,57 quilômetros de Fortaleza, no domingo, 13. O resgate aconteceu por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Durante a fiscalização na feira de pássaros localizada na avenida Carlos Cruz, no bairro Santa Teresa, no município do Cariri Cearense, os agentes policiais resgataram quatro canários-da-terra, seis crispins, 23 golas, três galos-de-campina e um cheque.

Conforme os agentes policiais, ao perceber a presença da fiscalização no local, os responsáveis pelos animais fugiram, abandonando as aves no local, o que impossibilitou a identificação dos infratores.