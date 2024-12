Homem que furtou petshop e matou cão em Fortaleza é condenado pela Justiça

Bryan foi levado para a creche em dezembro para que a família pudesse tirar férias. Quando voltaram foram surpreendidos com o seu desaparecimento / Crédito: Arquivo Pessoal

O homem acusado de furtar e matar um cachorro que estava hospedado em um petshop em Fortaleza foi condenado pela Justiça a mais de cinco anos em regime semiaberto. O caso ocorreu na madrugada de 8 de janeiro de 2024. Na ocasião, além do cachorro da raça buldogue francês, Kalleby de Sousa Menezes também subtraiu mercadorias e equipamentos do petshop. De acordo com a denúncia, Kalleby Menezes invadiu o petshop durante a madrugada e levou vários itens do estabelecimento, como uma máquina de tosa, um aparelho celular, um kit de tesouras e diversas coleiras.

Também foi levado o cachorro Bryan, um buldogue francês de três anos e sete meses. O cão estava hospedado no petshop há 15 dias, com outros cachorros. No dia seguinte ao crime, após tentar vender o cachorro na internet, o réu abandonou Bryan amarrado e sem vida no galpão de uma oficina mecânica abandonada na avenida Engenheiro Santana Júnior.

Na sentença, emitida no dia 27 de novembro pelo Juízo da 18ª Vara Criminal de Fortaleza, o réu foi condenado pelos crimes de furto qualificado pelo arrombamento e de maus tratos a cão com resultado morte. A pena aplicada foi de cinco anos, cinco meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. Além disso, Kalleby de Sousa Menezes terá de pagar o equivalente a dois salários mínimos aos tutores de Bryan, como indenização por danos morais. Entenda o caso: Cachorro é furtado de creche é encontrado morto Na época em que o crime ocorreu, a tutora do buldogue francês explicou ao O POVO que o animal havia sido deixado em uma creche, no bairro Papicu, pois ela faria viagem de final de ano com a família.