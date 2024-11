Pefoce realiza emissão de CIN em shopping de Fortaleza neste sábado, 30

Ação faz parte de exposição sobre trabalho da Perícia Forense no Estado; atendimento terá vagas limitadas com base na ordem de chegada

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realiza neste sábado, 30, uma ação pontual para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (Cin). O evento ocorre no shopping Iguatemi Bosque, bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, das 9 às 17 horas e será feito por ordem de chegada, com vagas limitadas.

A emissão será feita em um ônibus da Polícia Civil (PC-CE) que estará no estacionamento do shopping. Para ter acesso ao serviço é necessário fazer um cadastramento, no próprio sábado, através de um QR Code disponível em um estande da Pefoce situado no piso L3 do estabelecimento.