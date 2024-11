Manifestantes realizam marcha pró-Palestina antes do G20 no Rio de Janeiro

Realizada pacificamente sob uma chuva constante ao longo da praia de Copacabana, a marcha foi acompanhada por dezenas de policiais e soldados mobilizados para garantir a segurança do encontro dos chefes de Estado dos países membros do G20, que ocorrerá na segunda e terça-feira.

Centenas de manifestantes marcharam, neste sábado (16), no Rio de Janeiro, em apoio aos palestinos, em um protesto dirigido aos líderes mundiais que estão prestes a se reunir na capital fluminense para a cúpula do G20.

Os manifestantes, alguns dos quais usavam a kufiya, tradicional lenço palestino, empunhavam bandeiras palestinas e cartazes com slogans como "Ruptura das relações Brasil-Israel", exigindo que os aliados deixem de financiar as ofensivas militares israelenses em Gaza e no Líbano.

"A gente está aqui para fazer um contraste mesmo com essa cúpula do G20", disse Tania Arantes, de 60 anos, integrante de um dos sindicatos brasileiros que organizou o protesto, acrescentando que também abordava outros temas da agenda de esquerda, como a luta contra a pobreza e o combate às mudanças climáticas.

Outro manifestante, Giancarlo Pereira, veterinário de 43 anos, afirmou que os temas estavam relacionados à causa palestina "São os mesmos países, os grandes empresários que fomentam a guerra (de Israel em Gaza no Líbano) e também são os bilionários do mundo ".