Indígenas ocupam ruas de Caucaia em marcha de homenagem ao Dia do Povo Tapeba

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-10-2023: Marcha do povo indígena Tapeba lotam as ruas da Caucaia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Para relembrar as histórias de luta e a preservação de uma cultura ancestral, povos indígenas foram às ruas de Caucaia na manhã desta terça-feira, 3, para marchar em homenagem ao Dia do Povo Tapeba. A marcha ocorre anualmente no dia 3 de outubro e percorre as ruas do Centro do município, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. O evento é uma realização das lideranças indígenas locais e das comunidades, além das unidades de ensino que possuem educação Indígena. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A concentração para a marcha teve início às 8 horas na Praça da Igreja Matriz do município. Estiveram presentes jovens, adultos, idosos e, inclusive, bebês da etnia. Durante o trajeto, o povo entoava com orgulho cânticos de resistência.

Associados ao som das maracas, o soar dos tambores e o impacto das bordunas (pedaço de madeira cilíndrico) ao chão, logo chamaram a atenção da população, que parou para admirar o grande grupo indígena adornado de trajes tradicionais. De acordo com Kilvia Tapeba, que atua como presidente da Associação das Mulheres Indígenas Tapeba, a ação tem como objetivo reforçar a presença do povo no município. “Buscamos visibilidade saindo às ruas. Fazemos essas falas de pacificação, tanto entre nós, indígenas, quanto para a população, que muitas vezes acha que nós atrapalhamos o desenvolvimento do município, não é esse nosso interesse”, comenta a líder indígena. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-10-2023: Marcha do povo indígena Tapeba lotam as ruas da Caucaia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-10-2023: Marcha do povo indígena Tapeba lotam as ruas da Caucaia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 03-10-2023: Marcha do povo indígena Tapeba lotam as ruas da Caucaia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal A Marcha de Resistência é um tributo às violações enfrentadas pelos Tapeba ao longo de 30 anos. Essas violações incluem ameaças, a perda de lideranças, bem como a invasão da terra indígena por posseiros. Com uma área tradicional de 5,8 mil hectares, embora delimitada, a terra ainda aguarda reconhecimento e demarcação oficial. Mais de sete mil Tapebas vivem em 17 comunidades dentro desse território.

Segundo Kilvia Tapeba, a data da Marcha coincide com o dia da morte do cacique Vitor Tapeba (Perna-de-Pau), em 1984. Figura emblemática para a comunidade, o cacique foi pioneiro na luta pela demarcação de terras e pela preservação da rica cultura Tapeba em Caucaia. “A partir daí nós achamos necessário que o Caucaia instituísse a data como lei no município e, felizmente, conseguimos. Mas esse é um dia de homenagem não só para ele, mas para todos aqueles que se dedicaram à luta pelo nosso povo”, declarou a presidente da Associação das Mulheres Indígenas Tapeba. Repassando a cultura ancestral Com o evento incluído no calendário das escolas, grande parte do grupo que percorreu as ruas do município neste 3 de Outubro era formado por estudantes. Caucaia atualmente possui 14 escolas destinadas a atender os Tapebas. Dessas, dez são pertencentes à rede estadual e quatro à rede municipal.

Mariana Alves, de 16 anos, compunha a comitiva da Escola Indígena Marcelino Alves de Matos. Com o rosto adornado com pinturas feitas a partir da tinta extraída da semente do jenipapo, ela ressalta que o ambiente escolar teve papel fundamental na sua conexão com a ancestralidade. “Apesar de ser neta de indígenas, foi na escola que eu comecei a aprender as histórias e as tradições do povo Tapeba. Com essa [marcha], eu espero que as pessoas entendam a importância do nosso povo e a nossa cultura”, comenta a estudante. Da porta de um comércio, acompanhando a comitiva com os olhos cheios de emoção estava dona Francisca Edna, de 55 anos. Ela fazia questão de aplaudir o filho Francisco Paulino Souza, de 18 anos, ao tocar tambor.