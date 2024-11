Programa Juventude Digital abre 80 vagas gratuitas para oficinas de tecnologia

Imagem de apoio ilustrativo: as inscrições acontecem entre os dias 22 a 30 de novembro, pelo portal do Juventude Digital Crédito: Samuel Setubal

O programa de capacitação Juventude Digital (JD) está com 80 vagas abertas para oficinas de tecnologia. As inscrições são gratuitas e acontecem entre os dias 22 a 30 de novembro, pelo portal do Juventude Digital. As formações vão ser realizadas na Casa da Cultura Digital (CCD), nos JD_Labs, situados nos Cucas Barra, Mondubim e Jangurussu e nos Centros de Recondicionamento Tecnológico (CRT’s), localizados nos bairros Pici, Bom Jardim e Canindezinho.

As vagas incluem cursos sobre programação, marketing, tecnologia, hardware e jogos. As oficinas abordam temas como: manutenção de computadores, introdução à programação, cibersegurança, edição de vídeos e negritude nos jogos digitais.

As atividades são voltadas para jovens de 15 a 29 anos, residentes em Fortaleza, priorizando egressos ou estudantes de escolas públicas e moradores de bairros com IDH baixo ou muito baixo. A coordenadora do JD, Ianna Brandão, explica que a iniciativa valoriza a participação ativa dos alunos: "O Juventude Digital foi pensado para conectar os jovens de Fortaleza com o mercado de tecnologia, e é construído por eles e para eles. As oficinas são uma forma de destacar o protagonismo juvenil, além de serem uma porta de entrada para as demais oportunidades oferecidas pelo programa", ressalta. Como se inscrever Os interessados devem realizar as inscrições pelo portal do Juventude Digital (jd.fortaleza.ce.gov.br). Para participar, é preciso criar uma conta no Fortaleza Digital, cadastrada com um endereço da Capital.