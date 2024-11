Estudantes da UFC conquistam ouro e prata na Olimpíada Ibero-Americana de Matemática Universitária

Realizada desde 1998, OIMU visa identificar estudantes com especial interesse e habilidade em matemática, além disso é uma competição voltada a estudantes que estejam cursando a primeira graduação

Dois estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) conquistam medalhas de ouro e prata na Olimpíada Ibero-Americana de Matemática Universitária (OIMU) 2023. Nesta edição, o aluno do curso de Matemática, João Guilherme da Costa Viana, 19, se tornou o único brasileiro a ganhar a medalha de ouro. Além dele, Rafael Fernandes Melo, do Programa de Pós-Graduação em Matemática, conquistou a medalha de prata.

O resultado da premiação foi revelado no último dia 6.