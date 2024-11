Quiosques da Ponte dos Ingleses, em Fortaleza, serão abertos em dezembro, prevê Ademfor

A Ademfor informou que o processo de licitação para os três quiosques já foi concluído e, atualmente, estão em fase de análise as solicitações de alvarás de funcionamento e as licenças exigidas pelas leis municipais

Os três quiosques localizados na Ponte dos Ingleses , na Praia de Iracema, em Fortaleza , iniciam as operações em dezembro deste ano, conforme a previsão da Agência de Desenvolvimento da Economia do Mar de Fortaleza (Ademfor).

“Acho que quem pegar esses quiosques vai ficar rico pro resto da vida. Mas para pequenos negócios é difícil colocar, porque você tem que montar uma estrutura bacana. Acredito que tem que ter dinheiro para edificar esses quiosques aqui”, destaca Adriano Oliveira, 33.

Adriano vende milho no calçadão do píer há cerca de dois meses. Ele menciona que as vendas têm crescido desde a reabertura da Ponte e se mantém esperançoso mesmo com a eventual instalação de quiosques destinados ao comércio alimentício.



“Eu acredito que se você fidelizar o cliente ele vai voltar, não pelo que vende ali, mas pela forma como você atende ele. Pode impactar se for a mesma mercadoria, o que eu acho bem difícil”, compartilha.

O vendedor apostou que um dos espaços pode ser destinado à venda de café e quitutes, o que, na avaliação dele, seria “uma mina de dinheiro”. “Se colocar algumas mesas, servir um café com tapioca de carne do sol, está feito na vida”, acrescentou.