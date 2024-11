Projeto de precursores da capoeira cearense promove encontro de gerações

Quando chegou em Fortaleza, mestre Squisito trazia “uma missão debaixo do braço”: estabelecer um espaço onde pudesse ensinar capoeira. Anos depois, com o objetivo cumprido, senta-se e cumprimenta a plateia antes de o 3º Encontro dos Precursores da Capoeira Cearense começar.

Nascido Reginaldo da Silveira Costa, as histórias da infância no interior de Minas Gerais moldaram o caminho que o conduziu até o Centro Cultural Belchior, na capital do Ceará, no final da tarde deste sábado, 23. “Lá existiam histórias de ex-escravizados que eram capoeiristas e que derrotaram a polícia da cidade toda. Então, a fantasia, o imaginário daquilo, teve muita força. Nunca esqueci”, lembra.