Associação Beija-Flor recebe doações para bazar em apoio a pacientes

Evento arrecada recursos para manter tratamentos de pessoas com deformidades craniofaciais e fissuras labiopalatinas; saiba como participar

A Associação Beija-Flor realiza um bazar solidário entre os dias 12 e 15 de dezembro. A iniciativa busca angariar fundos para os projetos que oferecem suporte especializado a pessoas com deformidades craniofaciais e fissuras labiopalatinas.

A entidade está recebendo doações de roupas (adulto e infantil), calçados, brinquedos, utensílios domésticos e eletrodomésticos em bom estado. As contribuições podem ser entregues diretamente à associação.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (85) 98685-1317.

Conheça a Associação Beija-Flor e seus projetos

Com cerca de 1.530 pacientes cadastrados e 400 atendimentos realizados mensalmente, a Associação Beija Flor é a única no Ceará a oferecer suporte biopsicossocial completo para a reabilitação de pessoas com essas condições.

Entre os principais projetos da entidade estão: