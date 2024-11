Dois Juizados da Mulher serão inaugurados em Fortaleza nesta sexta-feira, 22

Inauguração será realizada nesta sexta-feira, 22, no Fórum Clóvis Beviláqua

Conforme o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), as novas unidades vão processar, julgar e executar ações cíveis e criminais decorrentes da prática do crime, além de deferir as medidas protetivas de urgência de caráter incidental.

Fortaleza ganha mais dois Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o que deve reforçar a luta contra esse tipo de crime na Capital. Com a ampliação, o número de juizados da mulher dobra, somando quatro unidades.

Os trabalhos terão à frente os juízes Fernando Antônio Medina de Lucena (3º Juizado da Mulher) e Francisco Anastácio Cavalcante Neto (4º Juizado da Mulher).

O Ceará tem dez Juizados da Mulher. Além dos quatro Juizados da Mulher na Capital, o Judiciário cearense conta com seis unidades no Interior (Juazeiro do Norte, Crato, Sobral, Caucaia, Maracanaú e Quixadá).

Segundo a desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, que está à frente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJCE, "estes novos juizados são frutos do esmero com que trabalhamos a causa, das políticas judiciárias comprometidas e da dedicação das magistradas e magistrados, servidoras e servidores que atuam diariamente para garantir que a Justiça seja um refúgio e um instrumento de transformação social”.