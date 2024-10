Vetmóvel chega ao Cuca Mondubim com serviços veterinários gratuitos

Os atendimentos do Vetmóvel chegaram ao Cuca Mondubim, no bairro de mesmo nome, na última quinta-feira, 17. A unidade móvel ficará na rua Santa Marlúcia, esquina com a rua Glauco Lobo, pelos próximos 30 dias, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h.

Serão oferecidos serviços de castração, consultas clínicas e vacinação antirrábica. As castrações devem ser agendadas junto à Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), enquanto os demais atendimentos serão realizados por ordem de chegada, com distribuição de 20 fichas no período da manhã e 20 à tarde.

Protetores de animais independentes e abrigos devem atualizar seu cadastro para agendar castrações, entrando em contato pelos números (85) 98814 8056 ou (85) 98439 4695. Tutores de cães e gatos domésticos podem agendar as castrações através do telefone 156 (opção 6) ou pelo site do Vetmóvel.