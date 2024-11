Barroso registra mais um homicídio na noite desse sábado, 16

Foto de apoio ilustrativo. Caso é investigado pela DHPP Crédito: Divulgação/ SSPDS

Um tiroteio deixou uma pessoa morta na noite desse sábado, 16, em uma via pública do bairro Barroso, em Fortaleza. Na sexta-feira, 15, um outro ataque no bairro a tiros tinha deixado duas pessoas mortas e outras três feridas.

Na ocorrência desse sábado, a vítima foi um homem de 21 anos, que morreu no local do crime. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.