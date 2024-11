Duas famílias são ameaçadas por facção em Fortaleza e precisam retornar ao Interior; quatro suspeitos são presos

Apreensão de arma de fogo e prisão de três pessoas no bairro Vicente Pinzon Crédito: reprodução/

Duas famílias oriundas de Aracaú, a 244 quilômetros de Fortaleza, foram ameaçadas nesta segunda-feira, 18, por integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), após se mudarem para o bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Quatro pessoas foram presas suspeitas da ação criminosa e uma arma foi apreendida. Conforme fonte da Polícia Militar, as famílias saíram do Interior do Ceará há 10 dias e comercializavam sanduíches na Praia do Futuro, com o objetivo de permanecer trabalhando na Capital.

Conforme apuração do O POVO, as famílias foram abordadas por criminosos que pertenceriam à GDE e foram obrigadas a passar por um interrogatório. Ao descobrirem que as vítimas eram de Acaraú, os faccionados afirmaram que o município era dominado pela facção Comando Vermelho (CV).

Os criminosos ainda teriam vasculhado o aparelho celular das pessoas e, ao encontrarem a imagem de uma delas gesticulando com o "V" de vitória, deduziram se tratar de referência à facção criminosa CV. Conforme a apuração do O POVO, as famílias não possuíam qualquer ligação com a facção. Embora relatassem que não possuíam envolvimento com ilícitos, todos foram ameaçados de morte e "condenados" pelo tribunal do crime. Ao tomarem conhecimento das ameaças, equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar prenderam os suspeitos Pedro Gabriel de Paula Camarão, 24 anos; Luan Fernando Pereira Bernardo, 24 anos; Edrisson Sousa de Lima, de 21 anos; e Mariana Baltazar de Sousa Fuzeta, de 23 anos.