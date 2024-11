Fortaleza registra chuva nesta segunda-feira, 18; veja previsão para os próximos dias

Fortaleza registrou chuva fraca no início da manhã desta segunda-feira, 18. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até as 8h20min, a Capital contabilizou um acumulado de 0.4 milímetros. Conforme o órgão, a precipitação foi causada por presença de nuvens relativamente mais se desenvolvendo no centro-norte do Estado.

De acordo com informações da rádio O POVO CBN , semáforos com defeito foram registrados em vias como na av. Monsenhor Tabosa, nos cruzamentos com as ruas Ildefonso Albano e Carlos Vasconcelos, no bairro Meireles; e na av. Dom Manuel, nos cruzamentos com as ruas Padre Valdevino e Bárbara de Alencar, no Centro.

Ainda foram reportadas a av. Carapinima, no cruzamento com a rua Juvenal Galeno, no Benfica; e na av. Leste Oeste, nos cruzamentos com as ruas Jacinto Matos e Adriano Martins, no Jacarecanga.

Outros dois municípios do Estado também registraram chuva: São Gonçalo do Amarante e Aquiraz, ambos na Região Metropolitana de Fortaleza, com 1.2 e 1 mm. No mês de Novembro, até o momento, o Ceará registra uma média de precipitação de 1mm.

Previsão do tempo para o Ceará

Até quarta-feira, 20, a previsão do tempo para Fortaleza e Região Metropolitana (RMF) indica aumento de nebulosidade durante as madrugadas, manhãs e noites, com baixa possibilidade de chuva fraca e isolada. Durante as tardes, o clima será mais estável, com predomínio de sol e temperaturas elevadas.