Semáforos em Fortaleza apresentam instabilidade após manhã de chuvas nesta segunda-feira, 18

Os equipamentos estão em modo piscante ou apagados, com vários pontos sem dispor de orientação dos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) nem da empresa Via Livre.

A falha nos equipamentos causou transtornos e congestionamento no trânsito.

Em nota, a AMC informou que "técnicos estão nas ruas para providenciar o restabelecimento de semáforos que apresentam instabilidade por conta das chuvas desta manhã". O problema teria sido causado "por oscilações no fornecimento de energia elétrica". E que agentes e orientadores de trânsito estariam nas ruas para auxiliar os motoristas.

Confira alguns cruzamentos ou trechos onde foram observadas instabilidades:

Desembargador Moreira x Pontes Vieira

13 de maio x Jovita Feitosa

Antônio Sales x Barão de Studart

Carapinima x 13 de maio

Av. Murilo Borges

Cruzamento da Av. José Jatahy x Av. 13 de maio

João Pessoa x Professor Costa Mendes

Mosenhor Tabosa, nos cruzamentos com as ruas Ildefonso Albano e Carlos Vasconcelos

Dom Manuel, nos cruzamentos com as ruas Padre Valdevino e Bárbara de Alencar

Av. Carapinima x Rua Juvenal Galeno

Av. Leste Oeste com ruas Jacinto Matos e Adriano Martins

Av. Domingos Olímpio

Barão de Studart interditada, trânsito na Antônio Sales

Veja o que diz a nota da AMC sobre a falha nos semáforos nesta segunda, 18

"A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que, na manhã desta segunda-feira (18/11), técnicos estão trabalhando para restabelecer o funcionamento de semáforos que apresentam instabilidade. O problema foi causado por oscilações no fornecimento de energia elétrica. Para minimizar os impactos no trânsito, agentes e orientadores de tráfego também estão nas ruas auxiliando os motoristas.

A AMC reforça a importância de seguir a regra geral de circulação prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita.