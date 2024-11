Mulher de 60 anos morre em acidente entre motos na Mister Hull, em Fortaleza

A vítima era passageira de um motociclista por aplicativo, que colidiu com um outro motoqueiro. Condutores não se feriram gravemente. Caso ocorreu na altura do bairro Antônio Bezerra

Uma mulher de 60 anos morreu em um acidente registrado no início da tarde desta terça-feira, 12, na altura do quilômetro 2,8 da avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima era passageira de um motociclista de transporte por aplicativo e o veículo colidiu com um outro motoqueiro.



“A possível dinâmica do acidente foi no momento que a motocicleta que seguia na marginal da avenida tentou acessar a via principal ocorrendo, nesse momento, a colisão entre as duas motos, que levou a óbito a passageira que estava sendo levada pela moto de aplicativo”, descreveu a PRF.