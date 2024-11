Cerca de 250 mil animais são imunizados no Dia D de vacinação contra a raiva em Fortaleza

A campanha foi lançada na última quarta-feira, 6, e o dia D de Vacinação ocorreu no último sábado, 9

A campanha foi lançada na última quarta-feira, 6, e o dia D de Vacinação ocorreu no último sábado, 9. Na ocasião, 237 postos de vacinação foram distribuídos pela Capital a fim de mobilizar a população em prol da saúde e bem-estar dos animais de estimação.

Mais de 250 mil animais, entre cães e gatos, receberam a dose do imunizante contra a raiva no dia D de Vacinação Antirrábica, ocorrido no último sábado, 9. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem como meta imunizar 80% dos cães durante a campanha, que segue até o dia 10 de dezembro.

A vacinação contra a raiva é a principal medida para prevenir a doença, que representa risco tanto para os animais quanto para os seres humanos.

Atualpa destaca que, das 42 amostras enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), entre janeiro e outubro deste ano, oito foram positivas para o vírus da raiva. No ano passado, 32 amostras foram coletadas e encaminhadas ao Lacen, e, destas, oito resultaram em casos positivos. O crescimento no total das amostras sinaliza uma maior circulação viral na região, sendo um alerta para os cuidados da população.

“A vacina é atualizada todos os anos. O controle da raiva animal é importante para a saúde pública, pois a letalidade ocorre em quase 100% dos casos. Além de manter os cães e gatos saudáveis, a vacinação é o único modo eficaz para conter a circulação do vírus rábico no meio urbano, evitando a transmissão para as pessoas”, complementa Atualpa.