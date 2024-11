Crianças da LBV visitam a Escola de Trânsito do Detran em Fortaleza

Na visita, as crianças participaram de palestras educativas sobre os cuidados no trânsito

Crianças assistidas pela Legião da Boa Vontade (LBV) em Fortaleza vivenciaram uma experiência educativa na Escola de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). A visita foi repleta de atividades que estimularam a compreensão sobre a segurança e a cidadania no trânsito.

Durante a visita, as crianças participaram de palestras interativas sobre cuidados no trânsito, abordando orientações essenciais para pedestres, ciclistas e passageiros. Um dos destaques foi a apresentação de uma miniatura de Fortaleza feita em LEGO, que chamou a atenção dos pequenos e os ajudou a visualizar, de forma lúdica, a organização da Cidade.

Além disso, na atividade "Cidade Legal", as crianças tiveram a oportunidade de construir uma cidade ideal, promovendo a reflexão sobre aspectos de convivência e segurança no trânsito.