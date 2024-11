Polícia prende trio com passagens por roubo, homicídio e tráfico de drogas no Jangurussu

A captura ocorreu enquanto os agentes das Forças de Segurança realizavam diligências na comunidade do Jagatá

Equipes da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), dos Núcleos Operacional e de Inteligência e Grupo de Investigação de Seguimento (Gise) do DHPP integravam a ofensiva.

A captura ocorreu enquanto os agentes das Forças de Segurança realizavam diligências na comunidade do Jagatá. Os três homens, com idades entre 23 e 25 anos, portavam uma pistola, três carregadores de pistola, 42 munições, um rádio comunicador, câmeras de vigilância e quatro aparelhos celulares.

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na tarde da última segunda-feira, 4, no bairro Jangurussu , em Fortaleza . O trio, conforme a corporação, tem passagens por integrar grupo criminoso, roubo, homicídio, tráfico de drogas, uso de entorpecentes e crimes contra administração pública.

De acordo com as Forças de Segurança, um dos indivíduos, de 25 anos, é considerado o atual chefe de um grupo criminoso atuante na região. O trio é apontado por envolvimento em crimes de homicídios e outros ataques no bairro.

Após a apreensão, os homens foram conduzidos para o DHPP, onde foram autuados por tráfico de drogas e integração em grupo criminoso. Agora, o trio está à disposição da Justiça.

Denúncias

