Ministros de países latino-americanos visitam Complexo Mais Infância no Ceará

Ministros da Educação de países da América Latina conheceram o Complexo Social Mais Infância do bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, na manhã deste sábado, 2 Crédito: AURÉLIO ALVES

Ministros de diversos países da América Latina conheceram, na manhã deste sábado, 2, o Complexo Social Mais Infância do bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. A visita encerrou a programação de um encontro internacional sobre educação realizado na Capital. O evento, que começou no dia 29 de outubro, incluiu atividades do G20 Educação, reunião de órgãos educacionais de governo das principais economias do mundo. Também foi realizada a Reunião Global de Educação (GEM, sigla em inglês para Global Education Meeting), em parceria com a Unesco. A visita ao Complexo Mais Infância era parte da agenda deste último.

O Mais Infância é um programa do governo do estado do Ceará, que oferece assistência às famílias no contraturno escolar. A iniciativa tem o objetivo de atender à primeira infância, promovendo o desenvolvimento integral da criança. A iniciativa é estruturada em quatro pilares: Tempo de Nascer, Tempo de Crescer, Tempo de Brincar e Tempo de Aprender. Este último envolve a construção de Centros de Educação Infantil para atender crianças de 4 a 5 anos, bem como promove o aumento da oferta de creches para crianças de 0 a 3 anos. Francisco Souza, assessor para Assuntos Internacionais do Ministério da Educação, pontuou que a visita a um equipamento operado pela Secretaria da Proteção Social (SPS) reflete um tema muito frequente ao longo dos eventos: a atuação, nas questões educacionais, entre diversos órgãos de governo.