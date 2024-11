4 dicas para evitar crises de asma em crianças

A asma é uma das doenças mais prevalentes em todo o mundo, incluindo no Brasil. Conforme o Ministério da Saúde, aproximadamente 20 milhões de brasileiros convivem com essa condição, que ocupa o terceiro lugar entre os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). Quando ela surge na infância, o cenário pode ser ainda mais delicado, pois as crises tendem a ser intensas e, em casos graves, podem até representar risco de vida.

Segundo o Dr. Mauro Gomes, pneumologista e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e consultor da farmacêutica Glenmark, ela é uma doença crônica que provoca inflamação das vias aéreas, dificultando a respiração. “A condição afeta os brônquios, causando seu estreitamento e impedindo o fluxo adequado de ar para os pulmões, levando às crises de falta de ar”, complementa.

O médico destaca que diversos fatores podem desencadear crises, como alérgenos, mudanças de temperatura, fumaça de cigarro, poluição e infecções respiratórias. Ele alerta para os principais sinais que pais e responsáveis devem observar em crianças: tosse persistente, chiado no peito (sibilos), respiração ofegante, falta de ar e cansaço excessivo. No entanto, o tratamento profilático regular pode prevenir as crises.