Sindicato de servidores do IBGE mantém paralisação de 24h apesar de liminar

O sindicato de servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Assibge, manteve a paralisação de 24 horas aprovada por servidores para esta quinta-feira, 31, a despeito de uma liminar contra o movimento grevista obtida pela Presidência do órgão, ocupada por Marcio Pochmann. As divulgações agendadas pelo IBGE foram feitas nesta quinta sem qualquer prejuízo decorrente da paralisação.

Segundo o sindicato, a direção do IBGE adotou medidas desproporcionais para defender a criação da fundação de direito privado IBGE+.

"O sindicato apontou o dia 31/10 como um dia de resistência ao IBGE+, com mobilizações agendadas em ao menos 10 Estados, e com uma consistente deliberação por paralisação de 24 horas por parte dos servidores da unidade localizada na Av. Chile, no Rio de Janeiro, ao que a direção reagiu buscando criminalizar o movimento, e judicializou a questão", comunicou o sindicato, em nota. "Em mais esse enfrentamento necessário, os trabalhadores do IBGE não serão intimidados por essas atitudes antissindicais. A Assibge - Sindicato Nacional orienta os servidores do IBGE a manterem e reforçarem suas mobilizações."