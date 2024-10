Denúncias da presença de tropas norte-coreanas na Rússia são 'mentiras descaradas' (embaixador)

As acusações, feitas particularmente pelos Estados Unidos, sobre a presença de soldados norte-coreanos no front russo na guerra contra a Ucrânia são "mentiras descaradas", declarou o embaixador russo na ONU ao Conselho de Segurança da organização, nesta quarta-feira (30).

"Estas declarações sobre soldados norte-coreanos no nosso front são mentiras descaradas e só pretendem distrair dos problemas realmente importantes que ameaçam a paz e a segurança internacionais", disse Valisi Nebenzia, acusando Washington e Londres de chegarem a "novos níveis" de "desinformação".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os chefes da Defesa dos Estados Unidos e da Coreia do Sul pediram, nesta quarta, que a Coreia do Norte retire suas tropas da Rússia, para onde Washington afirma que cerca de 10.000 homens foram destacados para possível ação contra as forças ucranianas.