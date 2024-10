Matrículas para educação inclusiva na rede municipal de Fortaleza iniciam nesta terça-feira, 29

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a antecipação de matrículas visa de forma prévia mapear as escolas, organizar e realizar recursos de acessibilidade física e pedagógica. Além disso, as modalidades de ensino ofertadas são ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Inicia nesta terça-feira, 29, o período de matrículas antecipadas para alunos novatos da Educação da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo 2025. Neste momento será possível matricular alunos com deficiência, Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e altas habilidades ou superdotação. A matrícula deve ser realizada de forma presencial, em todas as unidades de ensino municipal, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, é necessário que os responsáveis do estudante compareça a unidades escolares mais próximas de suas residências, com a seguinte documentação:

- Certidão de Nascimento;

- Documento de Transferência (Histórico Escolar ou Declaração da escola de origem) exceto para os estudantes novatos que irão se matricular na EJA. Para os alunos da EJA sem escolaridade anterior esse documento não se faz necessário;

- Duas fotos 3x4;

- Cartão de Identificação Social do responsável legal (NIS);

- Comprovante de residência;

- Cartão de vacinação com selo de atualização para Educação Infantil e Ensino Fundamental;

- CPF e RG do aluno;

- CPF e RG do responsável, quando o aluno for menor de idade.

- Laudo médico ou relatório pedagógico do aluno.

No momento da matrícula, a ausência de alguma documentação não vai invalidar a matrícula do estudante. Se o aluno não tiver laudo e relatório, deve ser encaminhado para avaliação em uma unidade educacional que tenha Atendimento Educacional Especializado (AEE).