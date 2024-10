Partida em Montevidéu não terá torcedores do Botafogo

Decisão do clube uruguaio é visando a segurança dos torcedores alvinegros, por conta do ocorrido no Rio de Janeiro

A torcida do Botafogo não vai poder assistir à partida de volta da semifinal da Libertadores, contra o Peñarol, de dentro do Estádio Campeón del Siglo, na quarta-feira (30). A decisão foi oficializada na tarde desta segunda-feira (28) pelo Ministério do Interior do Uruguai.

De acordo com as rádios uruguaias “Sport 890” e “Carve Deportiva”, o clube uruguaio está preocupado com a segurança dos torcedores do Botafogo. O Peñarol teme represálias da torcida com os visitantes, por conta do ocorrido no Rio de Janeiro na semana passada.

Assim, o dirigente da Associação Uruguaia de Futebol, Matías Pérez, afirmou à “Sport 890” que representantes da entidade, do Ministério do Interior do Uruguai, da Conmebol e dos clubes se reuniram para resolver a situação.