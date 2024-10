FecomercioSP: criação de vagas em comércio e serviços avança no Estado de São Paulo em agosto

Em agosto, foram criadas 14.375 novas vagas com carteira assinada no comércio no Estado de São Paulo, o maior número desde novembro de 2023, quando foram criados 23.326 novos postos de trabalho, segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). Os dados da federação indicam, porém, uma leve queda ante igual mês de 2023, em que foram abertas 13.410 vagas.

Em agosto, o estudo aponta avanços principalmente em três atividades comerciais: comércio varejista, com 9.450 vagas criadas; atacado, com 2.498 vagas; e comércio e reparação de veículos, com 2.427 vagas. No varejo, destacaram-se os hipermercados e supermercados e os estabelecimentos que comercializam vestuário e acessórios.

No acumulado do ano até agosto, foram mais de 50,5 mil contratações com carteira assinada, com destaque nas atividades de atacado e varejo. Hoje, o comércio possui 2,955 milhões de vínculos empregatícios com carteira assinada ativos no Estado, de acordo com a FecomercioSP.