Mutirão para regularização de guardas de crianças e adolescentes está com inscrições abertas

O mutirão Abraçar, voltado à regularização da guarda de crianças e adolescentes órfãos no Ceará, está com inscrições abertas até o dia 25 de outubro. Promovida pela Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), a iniciativa busca agilizar os processos de adoção, guarda e tutela de jovens no Estado.

As inscrições para o mutirão iniciaram nesta segunda-feira, 14, e devem ser realizadas por meio do site do evento, disponibilizado pela DPCE. Os pedidos serão analisados pelo Núcleo de Atendimento da Infância e da Juventude (Nadij/DPCE), e posteriormente marcados para os dias 5 e 6 de novembro, quando ocorrerão os atendimentos.

Este ano poderão ser atendidas crianças e adolescentes que: