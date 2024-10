Fluxo cambial total em 2024, até 4 de outubro, é positivo em US$ 5,904 bi, mostra BC

O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 54,269 bilhões, com aportes de US$ 446,725 bilhões e retiradas de US$ 500,993 bilhões.

O fluxo cambial do Brasil é positivo em US$ 5,904 bilhões este ano, até a última sexta-feira, 4, segundo dados preliminares do Banco Central. Em 2023, houve entrada líquida de US$ 11,491 bilhões.

O saldo do comércio exterior é positivo em US$ 60,172 bilhões em 2024, com importações de US$ 172,678 bilhões e exportações de US$ 232,851 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 26,568 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 56,864 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 149,419 bilhões em outras entradas.

Mensal

Conforme os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 695 milhões em outubro, até o dia 4. As estatísticas finais serão divulgadas até a terceira semana deste mês. Em setembro, o fluxo foi positivo em US$ 4,148 bilhões.