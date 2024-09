Pesquisa Atlas no Rio de Janeiro: Paes tem 49%, Ramagem, 32,1%, e Tarcísio 8,1%

O atual prefeito e candidato à reeleição Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 30. Ele tem 49% das intenções de voto contra 32,1% do deputado federal Alexandre Ramagem (PL). A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

O cenário é estável e não houve variação fora da margem. No levantamento anterior do instituto, divulgado há uma semana, em 23 de setembro, Paes tinha 48,6% e Ramagem, 32%.

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), tem 8,1% (eram 8,9%), seguido por Carol Sponza (Novo), com 3% (eram 3,4%). Em seguida, aparecem Cyro Garcia (PSTU), com 1,4% (eram 0,1%), Marcelo Queiroz (PP), com 1,3% (0,9%), Rodrigo Amorim (União), com 1,3% (0,6%), e Juliete Pantoja (UP), com 0,8% (0,5%). Brancos e nulos somam 1,1% (antes eram 2,5%) e há 2% de indecisos (eram 2,7%).