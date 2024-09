Ocupação onde mulher morreu, em Fortaleza, recebe atendimento socioassistencial

Ação acontece duas semanas após ocupantes serem alvos de uma ação de desocupação; famílias vão receber encaminhamento para atendimento prioritário no Cras

De acordo com Francisco Ibiapina, secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, o atendimento busca conhecer a realidade das famílias e entender as necessidades dos ocupantes.

Acompanhamento é oferecido pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) e deve acontecer todas as sextas-feiras, exceto nas vésperas da eleição, possibilitando encaminhamento para atendimento prioritário no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Famílias da Ocupação Deus é Amor, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza , passaram a receber atendimento socioassistencial da Prefeitura nesta sexta-feira, 27. Ação acontece duas semanas após grupos serem alvos de uma ação de desocupação que resultou na morte de uma mulher de 28 anos.

Por meio do atendimento individualizado é que a pasta deve chegar aos encaminhamentos necessários para que sejam adotadas políticas de saúde, habitação, emprego, educação, entre outras.

"Ao mesmo tempo nós estamos verificando junto ao Cadastro Único a situação dessas pessoas, se ja estão cadastradas, se precisam de atualização (...) É através do cadastro, desse mapeamento, desse levantamento, que a gente pode fazer a inserção dessas famílias em diversos programas", diz Ibiapina.

Conforme SDHDS, ocupação conta com mil pessoas. Pela contagem do Instituto Caminhando na Mão Certa, cerca de 800 dos ocupantes têm barracos no local e 200 estão morando na ocupação.