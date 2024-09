Aulão gratuito de revisão para o Enem será realizado em shopping em Fortaleza no sábado, 5; veja como se inscrever

Um aulão preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai ser realizado no próximo sábado, 5, no Shopping RioMar Kennedy, localizado no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. O evento oferece 300 vagas para estudantes em fase de pré-vestibular. As inscrições devem ser feitas de forma online.

O aulão tem como objetivo proporcionar uma revisão dos conteúdos mais cobrados na prova, com a participação de professores do Sistema de Ensino pH, que organiza a ação. Serão abordados disciplinas como Matemática, Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Natureza, Língua Portuguesa e Produção de Texto.