Projeções de inflação do BC no RTI são menores do que as do mercado em todo o horizonte

As projeções de inflação apresentadas pelo Banco Central no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) divulgado na manhã desta quinta-feira, 26, são menores do que as do mercado financeiro em todo o horizonte das estimativas. No caso do primeiro trimestre de 2026, horizonte relevante da política monetária, o BC espera um Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 3,50% no acumulado de quatro trimestres, enquanto o mercado espera 3,88%.

A maior diferença nas projeções está justamente nos preços livres, mais sensíveis à política monetária.

O BC espera uma queda consistente desse grupo, de 4,1% no acumulado de 12 meses até o segundo trimestre do ano que vem para 3,3% no segundo trimestre de 2026 - ou seja, abaixo da projeção cheia (3,5%).