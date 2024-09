Veja como prevenir e tratar a gordura no fígado

A esteatose hepática, também conhecida por muitos como “gordura no fígado” ou “fígado gordo”, ocorre quando o órgão acumula gordura em suas células e espaços, resultando em um aumento de volume. Em casos mais graves, esse acúmulo pode provocar inflamação, resultando em hepatite gordurosa, cirrose hepática e, nos casos mais críticos, câncer. De acordo com Ministério da Saúde, a doença atinge aproximadamente 30% da população brasileira.

Segundo o Dr. Lucas Nacif, médico cirurgião gastrointestinal e membro titular do Colégio Brasileiro De Cirurgia Digestiva (CBCD), parte dessa população é jovem. “Infelizmente, estou recebendo um número crescente de jovens com diagnóstico de esteatose hepática. Isso se dá ao estilo de vida inadequado e da má alimentação, e é bastante preocupante, pois a doença, antes vista principalmente em uma população mais adulta, agora afeta a mais jovem”, alerta Nacif.

É o que também mostra uma pesquisa recente da American Association for the Study of Liver Diseases (ou Associação Americana para o Estudo de Doenças do Fígado, em português). O estudo publicado no ano passado mostrou que a América do Sul foi o continente que registrou o maior aumento de adolescentes com esteatose hepática metabólica, ou seja, acúmulo de gordura no fígado, em 29 anos.