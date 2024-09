Pet Ceará Móvel chega aos bairros Mondubim e Barra do Ceará nesta segunda, 23

Para a cirurgia de castração, o tutor precisa apresentar documento oficial de identificação — como o RG —, CPF e comprovante de residência. Porém, o processo não é realizado no mesmo dia do agendamento.

Duas unidades do programa Pet Ceará Móvel terão novos endereços. As unidades chegam aos bairros Mondubim e Barra do Ceará , em Fortaleza, nesta segunda-feira, 23. O funcionamento se inicia a partir das 7 horas.

Os horários de atendimento vão de segunda a sábado, das 7 às 12 horas e das 13 às 16 horas; e aos domingos, das 7 às 12 horas.

Saiba mais sobre o programa Pet Ceará Móvel

O programa é um serviço de atendimento veterinário gratuito do Governo do Estado, realizado pela Secretaria da Proteção Animal do Ceará (Sepa) e busca o controle populacional de animais domésticos e a assistência veterinária. No último dia 12 de setembro, o programa atingiu a marca de dez mil castrações.

O programa conta algumas vertentes, como o Giro Pet, que são ações pontuais em eventos do Governo onde são realizados os atendimentos nas unidades. Um dos bairros contemplados com esta vertente foi a Barra do Ceará.