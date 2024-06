Pet Ceará Móvel: Jangurussu e Jardim das Oliveiras são contemplados pelo serviço

As duas unidades do Pet Ceará Móvel passam a ter novos endereços em Fortaleza. Uma unidade foi instalada no bairro Jardim das Oliveiras, nesta sexta-feira, 7. Neste sábado, 8, a segunda unidade funcionará no Jangurussu, a partir das 7 horas.

Os horários de atendimento do Pet Ceará Móvel serão de segunda a sábado, das 7 às 12 horas, e das 13 às 16 horas. Já aos domingos, será das 7 às 12 horas. Será possível a retirada de fichas para consultas e castração.

Para agendamento da castração, o tutor precisa apresentar documento oficial de identificação (RG e CPF) e comprovante de endereço. Vale ressaltar que o processo cirúrgico não é realizado no dia do agendamento.