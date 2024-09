Modelo denuncia agressão de ex-companheiro em Fortaleza

A modelo conta que sofreu lesões na cabeça, no tórax, no olho, nos braços e na região do pescoço. A Polícia Civil informou que investiga o caso

Os dois mantinham uma relação há seis meses e moravam juntos há cerca de três meses, e, na madrugada do dia 3 para o dia 4 de setembro, conforme a modelo, a agressão iniciou-se após ela ver mensagens de outra mulher no celular dele. No momento ele teria se irritado e começou a xingá-lá.

A modelo cearense Yasmin Lima, de 27 anos, denunciou na última segunda-feira, 16, que foi agredida pelo ex-namorado. A agressão ocorreu no começo de setembro, após os dois discutirem por ciúmes. Yasmin contou que teve lesões na cabeça, no tórax, no olho, nos braços e na região do pescoço. O caso aconteceu no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza.

A modelo relatou que o ex-companheiro tentou fugir pela janela do quarto após ela dizer que chamaria a Polícia. “Ele me deu um empurrão, eu acabei caindo entre a cama e o guarda-roupa, nesse momento ele acabou fugindo”, disse a modelo.

A modelo relata que desde do início do namoro ela sofria agressões verbais e psicológicas do companheiro. “Durante o nosso relacionamento, ele me xingava de 'puta' e 'vagabunda', já chegou a me empurrar, mas eu nunca o denunciei. Ele sempre teve comportamentos agressivos de cunho verbal por causa de seu ciúme excessivo, chegando a me fazer sair da academia por sentir ciúmes do meu personal. Pedir que eu fizesse B.O para solicitar as câmeras do meu prédio para garantir que eu não havia saído escondida dele”, disse Yasmin.

“Naquele dia eu achei que ia morrer”, lamentou a modelo. “Estou com medo, não consigo dormir, não consigo pensar em outra coisa a não ser naquele dia. Só tenho a agradecer à Justiça por estar tomando as medidas cabíveis sobre o caso”, disse.

O que diz a defesa do suspeito

Em resposta divulgada pela sua defesa, o ex-companheiro de Yasmin, Rômulo Rodrigues, alega que a briga começou devido a uma mensagem antiga. Ele afirmou que ao tentar terminar o relacionamento, Yasmin o trancou no apartamento e estava com uma faca. "Em momento algum eu a agredi, só tentei me defender e sair de lá", declarou.