EUA apoia criação de dois assentos permanentes para a África no Conselho de Segurança da ONU

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (12), o apoio à criação de dois assentos permanentes para países africanos no Conselho de Segurança, embora sem direito de veto, no âmbito de uma possível reforma neste órgão fundamental das Nações Unidas.

Washington "apoia a criação de dois postos permanentes para a África no Conselho", declarou a embaixadora americana Linda Thomas-Greenfield em uma coletiva de imprensa organizada pelo think thank Council on Foreign Relations.

Em setembro de 2022, o presidente Joe Biden deu um novo impulso às negociações para a reforma do Conselho, endossando na tribuna da Assembleia Geral a reivindicação de que África e América Latina tivessem assentos permanentes.