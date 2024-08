Federação Espírita do Ceará promove o 30° Encontro de Estudos Espíritas: Amor e Cristão no Mundo

A Federação Espírita do Ceará (FEEC) realiza neste fim de semana o 30° Encontro de Estudos Espíritas: Amor e Cristão no Mundo (ENESE), na avenida Beira Mar, em Fortaleza. Um dos temas abordados neste ano fala dos 160 anos de lançamento do livro “O Evangelho segundo o Espiritismo”, do escritor francês Allan Kardec.

O vice-presidente do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, Fernando Bezerra, explica que o evento contará com palestras, painéis e espaços para perguntas e respostas. A inscrição pode ser feita no site da Eventbrite ou presencialmente no local.

Segundo Fernando, o evento é “aberto ao público espírita e não espírita”. De acordo com ele, a idade mínima para participar do evento é de 14 anos e não existe uma idade máxima para se inscrever. A expectativa é de receber 500 participantes