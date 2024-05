Conheça a origem e as crenças do espiritismo

É comum buscarmos respostas para coisas que acontecem em nosso dia a dia e que a ciência não é capaz de explicar. Às vezes, temos a sensação de que conhecemos uma pessoa que acaba de entrar em nossa vida, ou simplesmente não nos entendemos com outras, sem nenhum motivo aparente. Somos surpreendidos com a cura de doenças que não tiveram bons resultados com tratamentos na medicina tradicional, e vivemos nos perguntando o que acontece depois que morremos.

Todas essas questões são tratadas no espiritismo, que acredita em vida após a morte, realiza comunicação com pessoas que já desencarnaram e ajuda a explicar por que a nossa vida é do jeito que é. Ou seja, o que vivemos hoje pode ser o reflexo do que vivemos em outra vida.

O espiritismo tem um caráter científico, religioso e filosófico. Ele é baseado nas 5 obras de Allan Kardec: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. O termo “espiritismo” foi utilizado pela primeira vez por Allan Kardec, antes disso era usado “espiritualismo”.