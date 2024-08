Cearenses participam de programa espacial internacional

Entre os 10 professores brasileiros que fazem parte da equipe, dois são educadores cearenses com atuação no IFCE e no IFRN

Entre os 10 professores brasileiros do programa internacional Limitless Global Educator Program (LGEP), dois são cearenses, Renato Targino, que leciona no Instituto Federal do Ceará (IFCE), e Francisco de Assis Sousa (Diassis Sousa), que trabalha no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).

Na última semana, ambos estiveram no segundo encontro presencial do programa, em Natal, no Rio Grande do Norte. A proposta foi transmitir os conhecimentos sobre exploração espacial a professores das redes públicas municipal, estadual e federal.

O primeiro encontro presencial aconteceu em julho, nos Estados Unidos, onde os participantes, incluindo os cearenses, tiveram acesso a National Aeronautics and Space Administration (Nasa).