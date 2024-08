Fortaleza recebe fórum de Pediatria nesta quinta, 28

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) realiza nesta quinta-feira, 29, das 8 às 17 horas, o 24° Fórum da Academia Brasileira de Pediatria , na sede da Sociedade Cearense de Pediatria (Socep), no bairro Aldeota, em Fortaleza . O evento é voltado a estudantes e profissionais de diversas áreas que estão envolvidos no constante cuidado com crianças e adolescentes em seus aspectos físicos, psíquicos e sociais.

A presidente diz que o diálogo com os vários profissionais é necessário para “trazer as melhores condições para a criança se desenvolver plenamente”. A temática sobre vacinação também será abordada.

Além deste tema, outros assuntos como "Prevenção da gravidez na adolescência" e "Violência e Saúde Mental - Bullying, Automutilação e Suicídio - Proteção para o adolescente" serão abordados na mesa.

A quarta mesa, intitulada “A Escola Promotora de Saúde”, é um conceito da Organização Mundial de Saúde (OMS) onde no campo escolar são introduzidas noções de saúde durante toda a formação do estudante. O intuito da quarta roda de conversa é a promoção do autocuidado e de indivíduos que possam colaborar com a sociedade, ainda conforme a presidente.

“A meta é termos 200 participantes, que é a capacidade máxima da sede da SOCEP. Principalmente das áreas da educação e saúde.”