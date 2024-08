17 cachorros são abandonados em terreno no bairro Jangurussu

Moradores da região se mobilizam para ajudar os animais, que foram abandonados após o dono do terreno vender o espaço e deixar os cachorros no local

Moradores do bairro Jangurussu, em Fortaleza, relatam que 17 cachorros foram abandonados em um antiga firma da região, o caso ocorreu após o dono do imóvel vender o espaço para uma imobiliária. A vizinhança destaca que os cachorros estão abandonados há mais de 20 dias, quando o espaço foi vendido.

Segundo o morador Ricardo Almeida, há um movimento no bairro para ajudar os cachorros que estão no local, que antes passavam fome, pois ficaram com pouca ou nenhuma comida no local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Estamos indo todos os dias ao local e entregando comida para eles. Além disso, estamos fazendo vaquinha e recebendo doações dos moradores, fazemos isso para ajudar, porque eles não têm culpa de terem sido abandonados dessa forma”, disse o morador.