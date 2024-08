Conselho de Ética da Câmara deve votar cassação de Chiquinho Brazão na próxima semana

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve retomar a análise na próxima quarta-feira, 28, do relatório sobre o pedido de cassação do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ). Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da ex-vereadora carioca Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. A relatora do processo, deputada Jack Rocha (PT-ES), já protocolou o documento, que ainda está sob sigilo.

O parecer da relatora sobre o caso poderá sugerir a perda de mandato do deputado ou medidas disciplinares menos severas. Segundo a defesa do deputado, ele participará da reunião de forma remota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Caso o parecer da relatora seja pela perda de mandato, a escolha precisará ser referendada por todos os deputados que compõem o Conselho de Ética. Aprovada no colegiado, a medida precisará ser votada pelo plenário da Câmara.