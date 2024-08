Subtenente que atirou acidentalmente em PM é punido com 10 dias de reclusão disciplinar

O subtenente da Polícia Militar do Ceará, Hiatagan Carneiro Carlota, responsável pelo disparo acidental que vitimou o policial militar Maurício Rodrigues Medeiros Júnior, foi punido administrativamente com 10 dias de permanência (reclusão) disciplinar. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) por meio da Controladoria de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) na última terça-feira, 13.



O caso foi registrado no dia 21 de fevereiro de 2020, quando o agente de segurança foi morto dentro do Centro Educacional Dom Bosco, em Fortaleza. O caso foi considerado um homicídio culposo. Conforme o documento, houve a conduta imprudente do subtenente, que já havia sido condenado a um ano e quatro meses de detenção pela Vara Única da Auditoria Militar, em regime inicialmente aberto.

Na época do crime, a Associação dos Profissionais de Segurança (APS) publicou nota de pesar informando sobre o disparo acidental. A nota informava que a vítima havia sido socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.