Segunda dose da vacina contra a dengue começa a ser aplicada em Fortaleza; veja onde se imunizar

A vacinação segue em esquema vacinal de duas doses, com um intervalo de três meses. Crianças que já tiveram dengue devem aguardar seis meses após a recuperação para iniciar a imunização. As doses combatem os quatro sorotipos do vírus da dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.

De janeiro a julho de 2024, Fortaleza registrou 1.860 casos de dengue. O número representa uma diminuição de 54,1%, quando comparado com o mesmo período de 2023, quando 4.107 casos foram detectados.

Quais documentos são necessários?

Documento de identificação da criança ou adolescente que for se imunizar;

Documento de identificação do responsável.

Quais são as contraindicações?

Hipersensibilidade à substância ativa;

Imunodeficiência congênita ou adquirida;

Pessoas com infecção por HIV sintomática ou infecção por HIV assintomática;

Condições como gravidez e lactância.

Onde a vacinação acontece?

Segunda a sexta - 7h30min às 18h30min